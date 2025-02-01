Нідерланди розпочнуть розслідування щодо китайського чат-боту DeepSeek

Громадян Нідерландів закликали бути обережними при користуванні чат-ботом DeepSeek.

Фото: theguardian.com

Нідерландська служба захисту конфіденційності (AP) слідом за французькою розпочне розслідування щодо практики збору даних китайським чат-ботом DeepSeek, пише Reuters.

Служба закликала громадян бути обережними при користуванні цим програмним забезпеченням

«AP попередження через серйозні занепокоєння, які існують щодо політики конфіденційності DeepSeek… і способу, у який він, здається, використовує особисту інформацію», — заявив голова AP Алейд Волфсен.

У службі наголосили, що особисті дані громадян країн Європи можуть зберігатися за кордоном лише за суворих умов, яких має дотримуватися DeepSeek.

AP також контактує з іншими регуляторними органами в ЄС щодо обміну інформації та координування подальших кроків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

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