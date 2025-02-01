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Нидерланды начнут расследование относительно китайского чат-бота DeepSeek

20:54, 1 февраля 2025
Граждане Нидерландов призвали быть осторожными при пользовании чат-ботом DeepSeek.
Нидерланды начнут расследование относительно китайского чат-бота DeepSeek
Фото: theguardian.com
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Нидерландская служба защиты конфиденциальности (AP) вслед за французской начнет расследование по практике сбора данных китайским чат-ботом DeepSeek, пишет Reuters.

Служба призвала граждан быть осторожными при использовании этого программного обеспечения

«AP предупреждение из-за серьезных беспокойств, которые существуют в отношении политики конфиденциальности DeepSeek… и способа, которым он, кажется, использует личную информацию», — заявил глава AP Алейд Волфсен.

В службе отметили, что личные данные граждан стран Европы могут храниться за границей только при строгих условиях, которые должен соблюдаться DeepSeek.

AP также контактирует с другими регуляторными органами в ЕС по обмену информации и координации дальнейших шагов.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

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