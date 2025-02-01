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Правоохранитель из Кривого Рога похитил 800 тыс грн у умерших пенсионеров

14:45, 1 февраля 2025
Правоохранитель снимал деньги умерших в банкоматах и ​​использовал их в своих целях.
Правоохранитель из Кривого Рога похитил 800 тыс грн у умерших пенсионеров
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование уголовного производства и направило в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Кривого Рога, который украл сотни тысяч гривен у пожилых людей, оформляя их смерть.

Во время выезда к одиноким людям, умершим естественной смертью, правоохранитель забирал у них среди прочего паспорта и банковские карты.

Он снимал деньги умерших в банкоматах и ​​использовал их в своих целях. Также он противоправно заходил в приложения банков на украденных телефонах пенсионеров и получал доступ к депозитам умерших, оформлял кредиты от их имени и тому подобное», - сообщили в ГБР.

Задокументировано более десяти эпизодов преступной деятельности следователя. В общей сложности следователь завладел деньгами почти на 800 тыс. грн.

Во время обысков у него дома кроме чужих банковских карт, телефонов и паспортов нашли боевые припасы разного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

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полиция Кривой Рог ГБР

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