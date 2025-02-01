Правоохранитель из Кривого Рога похитил 800 тыс грн у умерших пенсионеров

Правоохранитель снимал деньги умерших в банкоматах и ​​использовал их в своих целях.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование уголовного производства и направило в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Кривого Рога, который украл сотни тысяч гривен у пожилых людей, оформляя их смерть.

Во время выезда к одиноким людям, умершим естественной смертью, правоохранитель забирал у них среди прочего паспорта и банковские карты.

Он снимал деньги умерших в банкоматах и ​​использовал их в своих целях. Также он противоправно заходил в приложения банков на украденных телефонах пенсионеров и получал доступ к депозитам умерших, оформлял кредиты от их имени и тому подобное», - сообщили в ГБР.

Задокументировано более десяти эпизодов преступной деятельности следователя. В общей сложности следователь завладел деньгами почти на 800 тыс. грн.

Во время обысков у него дома кроме чужих банковских карт, телефонов и паспортов нашли боевые припасы разного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.