Правоохоронець з Кривого Рогу викрав 800 тис грн у померлих пенсіонерів

Правоохоронець знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування кримінального провадження та направило до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця з Кривого рогу, який вкрав сотні тисяч гривень у людей похилого віку, оформлюючи їхню смерть.

Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки.

«Він знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також він протиправно заходив у додатки банків на вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих, оформлював кредити від їхнього імені тощо», - повідомили у ДБР.

Задокументовано понад 10 епізодів злочинної діяльності слідчого. Загалом слідчий заволодів грошима на майже 800 тис. грн.

Під час обшуків у нього вдома крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли бойові припаси різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

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