Практика судів
  1. В Україні

Правоохоронець з Кривого Рогу викрав 800 тис грн у померлих пенсіонерів

14:45, 1 лютого 2025
Правоохоронець знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях.
Правоохоронець з Кривого Рогу викрав 800 тис грн у померлих пенсіонерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування кримінального провадження та направило до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця з Кривого рогу, який вкрав сотні тисяч гривень у людей похилого віку, оформлюючи їхню смерть.

Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки.

«Він знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також він протиправно заходив у додатки банків на вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих, оформлював кредити від їхнього імені тощо», - повідомили у ДБР.

Задокументовано понад 10 епізодів злочинної діяльності слідчого. Загалом слідчий заволодів грошима на майже 800 тис. грн.

Під час обшуків у нього вдома крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли бойові припаси різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Кривий Ріг ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+

Військовозобовʼязані зможуть самі формувати запит на ВЛК через Резерв+.

Оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження в апеляційному порядку не передбачене КПК – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 11 ст. 284 КПК в апеляційному порядку може бути оскаржена лише ухвала про закриття кримінального провадження, втім оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження, змістом вказаної норми не передбачене.

Вищого чиновника Мінфіну США відсторонено і звільнено через відмову дати доступ команді DOGE до перевірки системи для виплат трильйонів доларів, у тому числі на гранти

Чиновник Мінфіну Девід Лебрік, який пропрацював 35 років, не захотів надавати доступ команді Ілона Маска для аудиту платіжної системи, яка використовується для виплат США трильйонів доларів.

Кабмін вніс зміни щодо направлення на медогляд військовозобов’язаних, які прийшли до ТЦК для уточнення облікових даних

Раніше було передбачено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності указом про оголошення мобілізації, прибули до ТЦК для уточнення своїх персональних даних, на медичний огляд не направляються.

Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду