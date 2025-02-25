Народный депутат Ирина Кормышкина сложила депутатские полномочия

Верховная Рада поддержала постановление о прекращении депутатских полномочий Ирины Кормышкиной – перед этим ей аплодировали.

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Верховная Рада 25 февраля приняла в целом постановление о прекращении депутатских полномочий народной депутатки Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении.

Фракция «Слуга народа» встретила Ирину Кормышкину аплодисментами. Депутат отметила, что точно знает, что каждый прилагает все усилия к победе Украины.

Согласно постановлению, прекратить депутатские полномочия Кормышкиной предлагается в связи с личным заявлением о сложении им депутатского мандата.

До этого, 16 октября 2024 года, НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины. Сообщалось, что речь идет об Ирине Кормышкиной.

По данным следствия, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. Как сообщали НАБУ и САП, за полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем депутат через юридическое лицо приобрела дом вблизи города Одесса, в котором она проживает.

Впоследствии, 21 февраля, стало известно, что Кормышкина подала заявление о составлении мандата.

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