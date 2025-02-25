Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

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Верховна Рада 25 лютого прийняла в цілому постанову щодо припинення депутатських повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Фракція «Слуга народу» зустріла Ірину Кормишкіну аплодуванням. Депутат зазначила, що точно знає, що кожен докладає усі зусилля для перемоги України.

Відповідно до постанови, припинити депутатські повноваження Кормишкіної пропонується у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатського мандата.

До цього, 16 жовтня 2024 року, НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату України. Повідомлялося, що йдеться про Ірину Кормишкіну.

За даними слідства, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Як повідомляли НАБУ і САП, за отримані як необґрунтовані активи грошові кошти надалі депутатка через юридичну особу придбала будинок поблизу місті Одеса, у якому вона проживає.

Згодом, 21 лютого, стало відомо, що Кормишкіна подала заяву про складання мандата.

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