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У Києві викрили мережу аптек, де продавали російські ліки

14:24, 25 лютого 2025
У продаж йшло все, що користувалось попитом.
У Києві викрили мережу аптек, де продавали російські ліки
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Двох громадян Азербайджану підозрюють у незаконному ввезенні в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів. За інформацією правоохоронців, у продаж йшло все, що користувалось попитом — антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності тощо.

Про це стало відомо із заяви Національної поліції.

Вказується, що оперативники відстежили схему незаконного ввезення російських ліків в Україну: встановлено, що медикаменти відправлялись з Росії у Молдову рейсовими автобусами. Звідти підозрювані забирали їх особисто і завозили в Україну, приховуючи від митного контролю. За попередніми розрахунками, вони заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше 1,5 мільйони гривень.

Для припинення незаконної діяльності поліцейські провели серію санкціонованих обшуків у мережі аптек, де продавали ліки і за місцями мешкання фігурантів, у ході яких вилучили мобільні телефони та компʼютери та понад сотню найменувань іноземних ліків, серед яких більше трьох десятків — російські.

Двом власникам мережі аптек та двом фармацевтам оголосили підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України)

Крім того, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняла рішення про скасування цим підприємцям ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.

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Національна поліція Київ підозрюваний аптека

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