В Киеве разоблачили сеть аптек, где продавали российские лекарства

В продажу шло все, что пользовалось спросом.

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Двое граждан Азербайджана подозреваются в незаконном ввозе в Украину и сбыте более 20 позиций российских лекарственных препаратов. По информации правоохранителей, в продажу шло все, что пользовалось спросом – антибиотики, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы, стимуляторы умственной работоспособности и т.д.

Об этом стало известно из заявления Национальной полиции.

Указывается, что оперативники отследили схему незаконного ввоза российских лекарств в Украину: установлено, что медикаменты отправлялись из России в Молдову рейсовыми автобусами. Оттуда подозреваемые забирали их лично и завозили в Украину, скрывая от таможенного контроля. По предварительным расчетам, они заплатили российским аптекам за их товары не менее 1,5 миллиона гривен.

Для прекращения незаконной деятельности полицейские провели серию санкционированных обысков в сети аптек, где продавали лекарства и по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютеры и более ста наименований иностранных лекарств, среди которых более трех десятков — российские.

Двум владельцам сети аптек и двум фармацевтам объявили подозрение за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Уголовного Кодекса Украины)

Кроме того, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение об отмене этим предпринимателям лицензии на ведение хозяйственной деятельности по розничной и оптовой торговле лекарственными средствами.

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