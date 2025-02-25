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Суд, вирішуючи клопотання про закриття провадження через закінчення строків розслідування, має право дослідити процесуальні документи — Верховний Суд

12:00, 25 лютого 2025
За наявності вмотивованих заперечень учасників провадження перевірка обґрунтованості й достовірності інформації з таких процесуальних документів здійснюється судом під час судового розгляду.
Суд, вирішуючи клопотання про закриття провадження через закінчення строків розслідування, має право дослідити процесуальні документи — Верховний Суд
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Суд першої інстанції в підготовчому судовому засіданні, з метою вирішення клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, має право дослідити додані до клопотання процесуальні документи, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді.

Так, за наявності вмотивованих заперечень учасників провадження перевірка обґрунтованості й достовірності інформації з таких процесуальних документів здійснюється судом під час судового розгляду.

Такі висновки зробила об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 283/1638/23.

Обставини справи:

За матеріалами кримінального провадження місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, на стадії підготовчого судового засідання задовольнив клопотання захисника обвинуваченої та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України закрив кримінальне провадження. У касаційній скарзі прокурор стверджував, що місцевий суд був не вправі оцінювати процесуальні дії чи бездіяльність, рішення органу досудового розслідування, оскільки з’ясування таких обставин виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого судового засідання.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що, звертаючись із клопотанням про закриття кримінального провадження з підстав закінчення строків досудового розслідування відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України на стадії підготовчого судового провадження, особа, яка подає таке клопотання, на підтвердження викладених у ньому доводів може надати місцевому суду документи, які, на її думку, підтверджують наведені в клопотанні обставини, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді.

У такому разі суд першої інстанції в підготовчому судовому засіданні, з метою перевірки доводів клопотання щодо наявності підстав для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, має право дослідити додані до клопотання процесуальні документи, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, за відсутності об’єктивних даних та обставин, які ставлять під сумнів їх достовірність.

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