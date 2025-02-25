Україна повністю дотримується амбітного графіку переговорного процесу з ЄС, — Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина зазначила, що до моменту членства в ЄС є чимало можливостей для поглиблення інтеграції, що необхідно використовувати.

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Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна повністю дотримується амбітного графіку переговорного процесу з ЄС. Про це вона сказала під час спільного засідання Уряду України та Колегії Європейських комісарів, що відбулося у Києві у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вона зазначила, що країна вистояла й залишається відданою динамічному руху на шляху вступу до ЄС.

«Ми вже підготували дорожні карти, що є амбітним дороговказом майбутніх реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, а також трансформації державного управління. В Уряді ми також наполегливо працювали з Парламентом, з громадянським суспільством над підготовкою дорожньої карти щодо функціонування демократичних інституцій в умовах війни. Це – основа функціонування держави під час війни і підготовки до післявоєнного періоду. Очікуємо на можливість представити ці дорожні карти Єврокомісії та державам-членам для ухвалення подальшого рішення, що наблизить відкриття першого та усіх наступних переговорних Кластерів», – зазначила віце-премʼєр-міністр.

За її словами, українська сторона дотримується амбітного графіку переговорного процесу, виконуючи всі свої зобов’язання вчасно.

Також Ольга Стефанішина зазначила, що до моменту членства в ЄС є чимало можливостей для поглиблення інтеграції, що необхідно використовувати. Зокрема, Україна представила пропозиції щодо секторальної інтеграції, які сподівається обговорити на найближчому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

«Ми маємо амбітний порядок денний на цей рік, підтверджуємо, що маємо достатні спроможності відкрити всі Кластери, і ми будемо наполегливо працювати над мобілізацією єдності всередині ЄС, що живить цей процес. Ми також повністю підтримуємо будь-які зміни в процедурах, що дозволять рухатися без затримок», – наголосила вона.

Додамо, Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Крім того, Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг.

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