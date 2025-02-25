Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

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Верховна Рада планує прийняти за основу законопроект, яким скасовується Житловий кодекс. Відповідний законопроект 12377 «Про основні засади житлової політики» рекомендував прийняти за основу парламентський Комітет з питань організації державної влади, який очолює народний депутат Олена Шуляк.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін 6 січня зареєстрував цей проект у Верховній Раді.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначило у своєму висновку, що втрата чинності ЖК містить ознаки порушення приписів ч. 3 ст. 22 Конституції щодо недопущення при прийнятті нових законів або внесенні змін звуження обсягу існуючих прав і свобод.

Зокрема, у поданому проекті не передбачено збереження деяких встановлених у ЖК гарантій для осіб, яких забороняється виселяти з службових житлових приміщень без надання іншого жилого приміщення.

Так, згідно з поки що чинною статтею 125 ЖК не можуть бути виселені із службових житлових приміщень (ці положення поширюється також на працівників – мешканців гуртожитків) без надання іншого житлового приміщення: особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як 10 років; одинокі осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними тощо.

Натомість у ст. 28 законопроекту Кабміну визначається, що припинення трудових відносин з особою (крім осіб з інвалідністю, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків під час здійснення трудових відносин чи проходженням служби у суб’єкта надання службового житла) є підставою для припинення користування службовим житлом та виселення.

Щодо терміну «службове житло», під яким у законопроекті розуміється «житло, яке надається в оренду особам, які у зв'язку із характером їх трудових відносин, проходженням служби повинні проживати за місцем роботи a6o поблизу від нього», ГНЕУ ВР звернуло увагу, що відповідно до Цивільного кодексу договір найму (оренди) житла є оплатним.

«Тобто, відповідно до проекту службове житло надаватиметься лише в оренду, тобто за плату», додали експерти.

Разом з тим, введення плати за надання службового житла не враховує реальний стан частини працівників, яким таке житло має надаватися безоплатно з урахуванням специфічних умов їхньої роботи (наприклад, молоді вчителі у сільській місцевості, фельдшери тощо).

Щодо визнання таким, що втратив чинність, Закону «Про приватизацію державного житлового фонду», то тут ГНЕУ зазначило, що до проекту не надано статистичної інформації щодо державного та комунального житла, яке залишилось неприватизованим.

«Річ у тому, що в умовах, коли у державному житловому фонді та житловому фонді територіальних громад залишається лише службове та соціальне житло, правовий статус неприватизованого державного та комунального житла залишиться невизначеним, що може негативно позначитися на забезпеченні житлових прав громадян, які проживають у жилих приміщеннях, які входять до складу неприватизованого житла», додали в Управлінні.

Прикметно також, що у положеннях проекту передбачено існування «уповноважених органів», які мають здійснювати контроль за цільовим використанням житлового фонду територіальних громад, його утриманням, експлуатацією та ремонтом ; контроль за цільовим використанням державного житлового фонду тощо.

Крім того, допускається функціонування «інших суб’єктів управління об’єктами державної власності», які контролюватимуть цільове використання державного житлового фонду, займатися його утриманням, експлуатацією та ремонтом, приймати рішення щодо надання особам службового житла з державного житлового фонду.

Водночас, у проекті визначається, що інші суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені законом, можуть уповноважувати суб’єктів на здійснення розпорядження державним житловим фондом. До того ж, у проекті передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть уповноважувати суб’єктів для розпорядження житловим фондом територіальних громад для здійснення обліку житла житлового фонду територіальних громад та житла, визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим.

За цих умов, як зазначають експерти ГНЕУ ВР, запропонована система органів, що здійснюють управління житлом, виглядає дещо незрозумілою та занадто ускладненою, а доцільність її запровадження викликає сумніви з огляду на відсутність у проекті положень стосовно визначення правового статусу, зокрема відповідальності вказаних «уповноважених органів».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», керівництво судів Східного апеляційного округу 20 лютого звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо проєкту Закону «Про основні засади житлової політики» №12377, з набранням чинності яким втратить чинність Житловий кодекс України.

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроєкту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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