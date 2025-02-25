Комитет рекомендовал одобрить законопроект об отмене Жилищного кодекса, предусматривающий новые основания для выселения из служебного жилья

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выселения из служебного жилья – Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса.

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Верховная Рада планирует принять за основу законопроект, которым упраздняется Жилищный кодекс. Соответствующий законопроект 12377 «Об основных принципах жилищной политики» рекомендовал принять за основу парламентский Комитет по организации государственной власти, который возглавляет народный депутат Елена Шуляк.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 6 января зарегистрировал этот проект в Верховной Раде.

В то же время, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило в своем заключении, что отмена ЖК содержит признаки нарушения предписаний ч. 3 ст. 22 Конституции о недопущении при принятии новых законов или внесении изменений сужения объема существующих прав и свобод.

В частности, в данном проекте не предусмотрено сохранение некоторых установленных в ЖК гарантий для лиц, которых запрещается выселять из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения.

Так, согласно пока действующей статье 125 ЖК не могут быть выселены из служебных жилых помещений (эти положения распространяется также на работников – жителей общежитий) без предоставления другого жилого помещения: лица с инвалидностью в результате войны; лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение, не менее 10 лет; одинокие лица с несовершеннолетними детьми, проживающими вместе с ними и т.д.

В ст. 28 законопроекта Кабмина определяется, что прекращение трудовых отношений с лицом (кроме лиц с инвалидностью, получивших повреждение здоровья, связанное с исполнением ими трудовых обязанностей при осуществлении трудовых отношений или прохождением службы у субъекта предоставления служебного жилья) является основанием для прекращения пользования служебным жильем и выселения.

Что касается термина «служебное жилье», под которым в законопроекте понимается «жилье, которое предоставляется в аренду лицам, которые в связи с характером их трудовых отношений, прохождением службы должны проживать по месту работы a6o вблизи него», ГНЭУ ВР обратило внимание, что согласно Гражданскому кодексу договор найма (аренды) жилья является оплатным.

«Таким образом, согласно проекту служебное жилье будет предоставляться только в аренду, то есть за плату», добавили эксперты.

Вместе с тем, введение платы за предоставление служебного жилья не учитывает реальное состояние части работников, которым такое жилье должно предоставляться бесплатно с учетом специфических условий их работы (например, молодые учителя в сельской местности, фельдшеры и т.п.).

Что касается признания утратившим силу Закона «О приватизации государственного жилищного фонда», то ГНЭУ отметило, что к проекту не предоставлена ​​статистическая информация о государственном и коммунальном жилье, которое осталось неприватизированным.

«Дело в том, что в условиях, когда в государственном жилищном фонде и жилищном фонде территориальных общин остается только служебное и социальное жилье, правовой статус неприватизированного государственного и коммунального жилья останется неопределенным, что может отрицательно сказаться на обеспечении жилищных прав граждан, которые проживают в жилых помещениях, входящих в состав неприватизированного жилья», добавили в Управлении.

Примечательно также, что в положениях проекта предусмотрено существование «уполномоченных органов», которые должны осуществлять контроль за целевым использованием жилищного фонда территориальных общин, его содержанием, эксплуатацией и ремонтом; контроль за целевым использованием государственного жилищного фонда и т.д.

Кроме того, допускается функционирование «других субъектов управления объектами государственной собственности», которые будут контролировать целевое использование государственного жилищного фонда, заниматься его содержанием, эксплуатацией и ремонтом, принимать решение о предоставлении лицам служебного жилья из государственного жилищного фонда.

В то же время в проекте определяется, что другие субъекты управления объектами государственной собственности, определенные законом, могут уполномочивать субъектов на осуществление распоряжения государственным жилищным фондом. Кроме того, в проекте предусмотрено, что органы местного самоуправления могут уполномочивать субъектов для распоряжения жилищным фондом территориальных общин для осуществления учета жилья жилищного фонда территориальных общин и жилья, признанного в установленном законом порядке бесхозяйственным или выморочным.

В этих условиях, как отмечают эксперты ГНЭУ ВР, предложенная система органов, осуществляющих управление жильем, выглядит несколько непонятной и слишком усложненной, а целесообразность ее введения вызывает сомнения ввиду отсутствия в проекте положений по определению правового статуса, в частности, ответственности указанных «уполномоченных органов».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководство судов Восточного апелляционного округа 20 февраля обратилось к руководителям органов системы правосудия по проекту Закона «Об основных принципах жилищной политики» №12377, со вступлением в силу которого утратит силу Жилищный кодекс Украины.

Как указано в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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