Олена Шуляк анонсувала новий закон про основні засади житлової політики

За словами Олени Шуляк, новий закон про основні засади житлової політики вже є у плані законопроектних робіт.

Фото: zagorodna.com

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду.

Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що зараз країна живе за дуже застарілими, радянськими нормами і правилами щодо житлової політики.

Також вона сподівається, що у цьому році новий закон про основні засади житлової політики, який сьогодні є у плані законопроектних робіт, буде ухвалений і змінить житлову політику в Україні.

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