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Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

15:16, 5 лютого 2025
На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.
Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення
Джерело фото: 24tv.ua
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Як відомо, наприкінці минулого тижня сайт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) припинив роботу. 5 лютого сайт агентства знов запрацював, але на ньому доступне лише одне повідомлення, а саме:

«У п’ятницю, 7 лютого 2025 року, о 23:59 увесь персонал, безпосередньо найнятий USAID, буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та спеціально призначені програми. Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде проінформований керівництвом Агентства до четверга, 6 лютого, о 15:00 (EST).

Для персоналу USAID, який наразі відряджений за межі Сполучених Штатів, Агентство, у координації з представництвами та Державним департаментом, готується план, згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення до Сполучених Штатів протягом 30 днів, а також передбачатиме припинення контрактів PSC та ISC, які не вважаються важливими. Агентство розглядатиме винятки в кожному конкретному випадку та продовжуватиме виключення для повернення на основі особистих чи сімейних труднощів, мобільності чи безпеки чи інших причин. Наприклад, Агентство розглядатиме винятки на основі часу навчання утриманців, особистих або сімейних медичних потреб, вагітності та інших причин. Подальші вказівки щодо того, як подати запит на виключення, будуть надані найближчим часом.

Дякуємо за вашу службу».

Це означає, що персонал Агентства, у тому числі, той, який роками знаходився за кордоном, буде повертатися до США.

Нагадаємо, як повідомив Державний департамент США, Президент США Дональд Трамп призначив Державного секретаря США Марко Рубіо виконуючим обов’язки адміністратора USAID.

Рубіо також зараз повідомив Конгрес про те, що зараз проводиться перегляд діяльності USAID щодо надання іноземної допомоги з огляду на потенційну реорганізацію.

Нагадаємо, Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

«У деяких випадках з USAID, 10, 12, 13 відсотків, можливо, менша частина грошей, фактично доходила до одержувача, а решта йшла на накладні витрати та бюрократію» - підкреслив Держсекретар США.

Зазначимо, що це підтверджують і плани закупівель за деякими програмами USAID, які діяли в Україні. Так, значна частина коштів витрачалася на оплату проживання у готелях різних міжнародних та національних експертів, оплату їх авіаперельотів та пересування транспортом, оформлення віз, медичного страхування, кейтеринги та їх харчування, оренду офісів.

Автор: Наталя Мамченко

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