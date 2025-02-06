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На які пільги та житлові субсидії на комунальні послуги можуть розраховувати багатодітні сім'ї

12:26, 6 лютого 2025
Право на пільгу або житлову субсидію та їхні розміри для кожної сім’ї визначається індивідуально.
На які пільги та житлові субсидії на комунальні послуги можуть розраховувати багатодітні сім'ї
Джерело фото: Depositphotos
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Багатодітним сім’ям надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як вказують у Пенсійному фонді, родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткову знижку:

  • на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);
  • на користування комунальними послугами (у межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);
  • на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Водночас у ПФУ пояснють, що зазначена пільга надається за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2025 році це 4 240 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг визначається органами ПФУ автоматично відповідно до доходів сім’ї.

Водночас сім’я, яка має право на пільгу, може звернутися за призначенням житлової субсидії (зокрема, якщо дохід сім’ї перевищує дохід, що дає право на пільгу).

Право на пільгу або житлову субсидію та їхні розміри для кожної сім’ї визначається індивідуально.

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