На какие льготы и жилищные субсидии на коммунальные услуги могут рассчитывать многодетные семьи

Право на льготы или жилищные субсидии и их размеры для каждой семьи определяется индивидуально.

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Многодетным семьям предоставляется льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как указывают в Пенсионном фонде, семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на 50-процентную скидку:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

на пользование коммунальными услугами (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины);

на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (если дома не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электрическую энергию).

В то же время в ПФУ объясняют, что указанная льгота предоставляется при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в 2025 году это 4 240 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев из месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется органами ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.

В то же время семья, имеющая право на льготу, может обратиться за назначением жилищной субсидии (в частности, если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу).

Право на льготы или жилищные субсидии и их размеры для каждой семьи определяется индивидуально.

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