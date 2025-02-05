ИИ не может быть признан изобретателем в патентных делах — Верховный суд Японии

Судья пришел к выводу, что изобретателями должны быть люди.

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Верховный суд по интеллектуальной собственности оставил в силе решение Токийского окружного суда от мая 2024 года об отклонении апелляции разработчиков ИИ, пытающихся добиться признания искусственного интеллекта (ИИ) в качестве изобретателя в патентных делах, пишет mainichi.jp.

Председательствующий судья Хибики Симидзу пришел к выводу, что изобретателями должны быть люди. Иск был посвящен автономному ИИ DABUS, разработанному американским ученым Стивеном Талером. Разработчики подали заявку на патенты на два изобретения в августе 2020 года, назвав DABUS изобретателем, но получили отказ, что и послужило поводом для иска.

Суд отметил, что процедуры подачи патентных заявок предполагают, что изобретатели — люди, и нет никаких правил, регулирующих процедуры выдачи патентов ИИ. Он заявил, что только изобретения с изобретателями-людьми имеют право на патенты. Разработчики утверждали, что концепция изобретений, созданных ИИ, не существовала, когда был принят Закон о патентах, утверждая, что несправедливо не защищать такие изобретения из-за отсутствия положений в законе.

Однако в постановлении подчеркивается, что выдача патентов на изобретения, созданные с помощью ИИ, требует всестороннего и тщательного рассмотрения различных социальных последствий, и делается вывод о том, что изобретения, созданные с помощью ИИ, не должны защищаться посредством юридического толкования, если действующие законы не основываются на таких изобретениях.

Ранее Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права.

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