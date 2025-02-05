Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

В ВККС отметили, что еще один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Рыжий Алексей Анатольевич – Сарненский районный суд Ровенской области – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Михайлюк Елена Игоревна – Чутовский районный суд Полтавской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Слободянюк Борис Константинович – Сарненский районный суд Ровенской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Бойчук Андрей Юрьевич – Приморский районный суд города Одессы – отложено.

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