Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

У ВККС зазначили, що ще оди суддя не підтвердив відповідність займаній посаді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Рижий Олексій Анатолійович - Сарненський районний суд Рівненської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Михайлюк Олена Ігорівна - Чутівський районний суд Полтавської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Слободянюк Борис Костянтинович - Сарненський районний суд Рівненської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Бойчук Андрій Юрійович - Приморський районний суд міста Одеси - відкладено.

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