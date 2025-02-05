Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Рижий Олексій Анатолійович - Сарненський районний суд Рівненської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади
Михайлюк Олена Ігорівна - Чутівський районний суд Полтавської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді
Слободянюк Борис Костянтинович - Сарненський районний суд Рівненської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді
Бойчук Андрій Юрійович - Приморський районний суд міста Одеси - відкладено.
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