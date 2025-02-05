Укрпошта вводить нові тарифи для низки відправлень за кордон

Укрпошта ввела знижки для легких відправлень за кордон.

Джерело фото: Укрпошта

Укрпошта вводить нову вагову градацію і таким чином доставка відправлень до 100 г стає дешевшою на 15% (стартує від 230 грн), а 500–750 г — на 10% (від 680 грн).

«Оголошуємо знижки та приємні зміни для послуги «Дрібний пакет Prime» у 74 країни світу!», - підкреслюють там.

Як вказує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, наразі близько 25% товарів, які українці продають на Etsy й Amazon, — це товари вагою до 100 грамів: декор, різноманітні ювелірні прикраси тощо.

Таким чином, наводить він приклад, доставка дрібного відправлення до 100 г у США тепер коштує близько 270 грн, а до країн Європи — від 250 грн (згідно з поточним курсом USD за НБУ та з урахуванням ПДВ).

Як писала «Судово-юридична газета», Укрпошта матиме власний банк, який працюватиме на основі обмеженої ліцензії.

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