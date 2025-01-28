Укрпошта матиме власний банк, який працюватиме на основі обмеженої ліцензії

Укрпошта Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків.

Уряд передав акції Pinbank до управління Укрпошти для створення поштового банку. Після ухвалення законопроекту №12044 банк забезпечить доступ до фінансових послуг для понад 30% українців, зокрема у прифронтових, деокупованих і віддалених районах. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Укрпошта Банк здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки.

Міністерство розвитку громад та територій додало, що держава зможе заощаджувати до 2,6 мільярда гривень щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги.

Крім того, завдяки понад 25 тисячам нових точок обслуговування фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Збільшення безготівкових розрахунків дозволить зменшити рівень корупції та збільшити надходження до держбюджету, вважають у міністерстві.

Також у відомстві додали, що для маломобільних людей та осіб з інвалідністю з’явиться можливість отримувати банківські сервіси вдома, а у разі відключення світла чи зв’язку базові банківські послуги будуть доступними у прифронтових і сільських районах, що особливо важливо під час кризових ситуацій.

Раніше Уряд розширив перелік отримувачів 1000 гривень «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту».

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