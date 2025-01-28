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В УЗ попередили про здорожчання квитків на міжнародні відправлення – як зміниться ціна

15:02, 28 січня 2025
З 1 лютого УЗ зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини.
В УЗ попередили про здорожчання квитків на міжнародні відправлення – як зміниться ціна
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Укрзалізниця з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Так, у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

  • у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;
  • у вагонах купе – на 9-27%.

Також за рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних  поїздах:

  • Київ – Варшава – на 37%.
  • Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

«Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», - пояснили таке рішення в УЗ.

До 31 січня включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси відбуватиметься за поточними цінами.

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Укрзалізниця

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