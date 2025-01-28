Українців попередили про шахраїв, які надсилають листи від імені податкової

У листах одержувачів просять терміново зв’язатися з представником ДПС.

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Державна податкова служба України повідомила, що останнім часом почастішали випадки масової розсилки електронних листів, які нібито надходять від територіальних підрозділів ДПС. У них одержувачів просять терміново зв’язатися з представником ДПС.

Приклад тексту фейкового листа: «Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника ДПС] турбує. Передайте, будь ласка, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел_».

У відомстві наголосили, що

- ДПС ніколи не використовує особисті номери телефонів у своїх листах.

- Такі повідомлення надсилаються з підроблених електронних адрес, і їхній вигляд може вводити в оману.

Як убезпечитися:

Довіряйте лише офіційним джерелам. Уся актуальна інформація для платників податків публікується на вебпорталі ДПС. Для зв’язку з ДПС користуйтеся офіційними контактами:

Контакт-центр ДПС: 0800 501 007

Інші контакти.

Дотримуйтеся правил кібергігієни:

Перевіряйте адресу відправника.

Не відкривайте вкладення без підтвердження їхнього походження.

Будьте уважні навіть до листів від знайомих адрес.

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