Українців попередили про шахраїв, які надсилають листи від імені податкової

Державна податкова служба України повідомила, що останнім часом почастішали випадки масової розсилки електронних листів, які нібито надходять від територіальних підрозділів ДПС. У них одержувачів просять терміново зв’язатися з представником ДПС.
Приклад тексту фейкового листа: «Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника ДПС] турбує. Передайте, будь ласка, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел_».
У відомстві наголосили, що
- ДПС ніколи не використовує особисті номери телефонів у своїх листах.
- Такі повідомлення надсилаються з підроблених електронних адрес, і їхній вигляд може вводити в оману.
Як убезпечитися:
Контакт-центр ДПС: 0800 501 007
Інші контакти.
Перевіряйте адресу відправника.
Не відкривайте вкладення без підтвердження їхнього походження.
Будьте уважні навіть до листів від знайомих адрес.
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