Украинцев предупредили о мошенниках, которые присылают письма от имени налоговой

В письмах получателей просят срочно связаться с представителем ГНС.

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в последнее время участились случаи массовой рассылки электронных писем, якобы поступающих от территориальных подразделений ГНС. У них получателей просят срочно связаться с представителем ГНС.

Пример текста фейкового письма: «Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя ГНС] беспокоит. Передайте, пожалуйста, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связалось. Тел_».

В ведомстве отметили, что

- ГНС никогда не использует личные номера телефонов в своих письмах.

- Такие сообщения посылаются с поддельных адресов, и их вид может вводить в заблуждение.

Как обезопаситься:

Доверяйте только официальным источникам. Вся актуальная информация для налогоплательщиков публикуется на веб-портале ГНС. Для связи с ГНС пользуйтесь официальными контактами:

Контакт-центр ГНС: 0800 501 007

Остальные контакты.

Соблюдайте правила кибергигиены:

Проверяйте адрес отправителя.

Не открывайте вложения без подтверждения происхождения.

Будьте внимательны даже к письмам от знакомых адресов.

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