Украинцев предупредили о мошенниках, которые присылают письма от имени налоговой

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в последнее время участились случаи массовой рассылки электронных писем, якобы поступающих от территориальных подразделений ГНС. У них получателей просят срочно связаться с представителем ГНС.
Пример текста фейкового письма: «Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя ГНС] беспокоит. Передайте, пожалуйста, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связалось. Тел_».
В ведомстве отметили, что
- ГНС никогда не использует личные номера телефонов в своих письмах.
- Такие сообщения посылаются с поддельных адресов, и их вид может вводить в заблуждение.
Как обезопаситься:
Контакт-центр ГНС: 0800 501 007
Остальные контакты.
Проверяйте адрес отправителя.
Не открывайте вложения без подтверждения происхождения.
Будьте внимательны даже к письмам от знакомых адресов.
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