В Минобороны отчитались о росте интереса военных к изучению английского языка

Согласно новому законодательству, с 2027 года знание английского языка станет обязательным для отдельных категорий военнослужащих.

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В 2024 году количество военных на языковых курсах высших военных учебных заведений выросло на 14%. Об этом заявили в Минобороны.

В частности, как указывают в ведомстве, подавляющее большинство участников языковых программ составляют действующие военнослужащие ВСУ – 86.5%. К обучению также приобщаются государственные служащие, работники ВСУ и научно-педагогические сотрудники.

Как указывают в Минобороны, владение английским языком помогает нашим военным внедрять стандарты НАТО и эффективно взаимодействовать с союзниками.

Так, по данным Министерства, результаты языковой подготовки демонстрируют высокую эффективность программ – 93% слушателей успешно сдают экзамены. Единичные случаи незавершения курса связаны преимущественно со служебной необходимостью.

В 2024 году половина участников программы достигла уровня СМР 1 – базовый уровень «выживания» по стандартам НАТО STANAG 6001. 19.3% слушателей овладели функциональным уровнем СМР 2.

Отметим, что согласно новому законодательству, с 2027 года знание английского языка станет обязательным для отдельных категорий военнослужащих.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Правительство утвердило перечень должностей госслужащих, которые обязаны знать английский.

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