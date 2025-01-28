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У Міноборони прозвітували про ріст інтересу військових до вивчення англійської мови

17:09, 28 січня 2025
Згідно з новим законодавством, з 2027 року знання англійської мови стане обов'язковим для окремих категорій військовослужбовців.
У Міноборони прозвітували про ріст інтересу військових до вивчення англійської мови
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У 2024 році кількість військових на мовних курсах вищих військових навчальних закладів зросла на 14%. Про це заявили у Міноборони.

Зокрема, як вказують у відомстві, переважну більшість учасників мовних програм складають діючі військовослужбовці ЗСУ – 86.5%. До навчання також долучаються державні службовці, працівники ЗСУ та науково-педагогічні співробітники.

Як вказують у Міноборони, володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками.

Так, за даними Міністерства, результати мовної підготовки демонструють високу ефективність програм – 93% слухачів успішно складають іспити. Поодинокі випадки незавершення курсу пов'язані переважно зі службовою необхідністю.

У 2024 році половина учасників програми досягла рівня СМР 1 – базовий рівень «виживання» за стандартами НАТО STANAG 6001. 19.3% слухачів опанували функціональний рівень СМР 2.

Зазначимо, що згідно з новим законодавством, з 2027 року знання англійської мови стане обов'язковим для окремих категорій військовослужбовців.

Як писала «Судово-юридична газета», Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську.

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ЗСУ НАТО військові Міноборони

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