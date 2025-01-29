На Волині затримали організатора каналу незаконного переправлення чоловіків через кордон

Зловмисника затримали під час отримання 7 000 доларів.

Фото: dpsu.gov.ua

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність 25-річного волинянина, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України до Польщі. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Затримали зловмисника під час передачі «клієнтом» 7 000 доларів США.

У фігуранта справи правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили речові докази, що вказують на протиправну діяльність.

Організатору каналу незаконного переправлення осіб через кордон повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Фото: dpsu.gov.ua

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