На Волыни задержали организатора канала незаконной переправки мужчин через границу

Правоохранители задокументировали преступную деятельность 25-летнего волынянина, организовавшего схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины в Польшу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Задержали злоумышленника при передаче «клиентом» 7 000 долларов США.
У фигуранта дела правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли доказательства, указывающие на противоправную деятельность.
Организатору канала незаконной переправки лиц через границу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Фото: dpsu.gov.ua
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