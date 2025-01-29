На Волыни задержали организатора канала незаконной переправки мужчин через границу

Злоумышленник был задержан при получении 7 000 долларов.

Фото: dpsu.gov.ua

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Правоохранители задокументировали преступную деятельность 25-летнего волынянина, организовавшего схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины в Польшу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Задержали злоумышленника при передаче «клиентом» 7 000 долларов США.

У фигуранта дела правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли доказательства, указывающие на противоправную деятельность.

Организатору канала незаконной переправки лиц через границу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

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