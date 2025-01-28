В УЗ предупредили об удорожании билетов на международные отправления – как изменится цена

Укрзализныця с 1 февраля уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
Так, в направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:
Также за счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:
«Раньше для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн», - объяснили такое решение в УЗ.
До 31 января включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы будет происходить по текущим ценам.
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