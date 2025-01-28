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В УЗ предупредили об удорожании билетов на международные отправления – как изменится цена

15:02, 28 января 2025
С 1 февраля УЗ уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию.
В УЗ предупредили об удорожании билетов на международные отправления – как изменится цена
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Укрзализныця с 1 февраля уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Так, в направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:

  • в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;
  • в вагонах купе – на 9-27%.

Также за счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

  • Киев – Варшава – на 37%.
  • Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

«Раньше для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн», - объяснили такое решение в УЗ.

До 31 января включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы будет происходить по текущим ценам.

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Укрзализныця

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