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Укрпочта будет иметь собственный банк, который будет работать на основе ограниченной лицензии

15:06, 28 января 2025
Укрпочта Банк сможет предлагать базовые финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов.
Укрпочта будет иметь собственный банк, который будет работать на основе ограниченной лицензии
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Правительство передало акции Pinbank в управление Укрпочты для создания почтового банка. После принятия законопроекта №12044 банк обеспечит доступ к финансовым услугам для более чем 30% украинцев, в том числе в прифронтовых, деоккупированных и отдаленных районах. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Укрпочта Банк будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Банк сможет предлагать базовые финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и т.д. Особое внимание будет уделяться социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, нуждающемуся в поддержке.

Министерство развития общин и территорий добавило, что государство сможет экономить до 2,6 миллиарда гривен ежегодно на расходах, связанных с выплатой пенсий и социальной помощи.

Кроме того, благодаря более чем 25 тысячам новых точек обслуживания финансовые услуги станут доступными даже в самых отдаленных уголках страны.

Увеличение безналичных расчетов позволит снизить уровень коррупции и увеличить поступления в госбюджет, считают в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что для маломобильных людей и лиц с инвалидностью появится возможность получать банковские сервисы на дому, а в случае отключения света или связи базовые банковские услуги будут доступны в прифронтовых и сельских районах, что особенно важно во время кризисных ситуаций.

Ранее правительство расширило перечень получателей 1000 гривен «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту».

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Укрпочта

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