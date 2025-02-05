Укрпочта вводит новые тарифы для ряда отправок за границу

Укрпочта ввела скидки для легких отправлений за границу.

Источник фото: Укрпочта

Укрпочта вводит новую весовую градацию и, таким образом, доставка отправлений до 100 г становится дешевле на 15% (стартует от 230 грн), а 500–750 г — на 10% (от 680 грн).

«Объявляем скидки и приятные изменения для услуги "Мелкий пакет Prime" в 74 страны мира!», - подчеркивают там.

Как указывает гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сейчас около 25% товаров, которые украинцы продают на Etsy и Amazon, — это товары весом до 100 грамм: декор, ювелирные украшения и т.д.

Таким образом, приводит он пример, доставка мелкой отправки до 100 г в США теперь стоит около 270 грн, а в страны Европы — от 250 грн (согласно текущему курсу USD по НБУ и с учетом НДС).

Как писала «Судебно-юридическая газета», Укрпочта будет иметь собственный банк, который будет работать на основе ограниченной лицензии.

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