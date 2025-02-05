Договор долгосрочного страхования жизни — что нужно знать

Такой договор не может предусматривать частичные выплаты в течение первых пяти лет его действия, кроме определенных случаев.

Главное управление ГНС в Харьковской области информирует об особенностях договора долгосрочного страхования жизни.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.52 п.14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины договор долгосрочного страхования жизни – это договор страхования жизни сроком на пять и более лет, который предусматривает страховую выплату единовременно или в виде аннуитета, если застрахованное лицо дожило до истечения срока действия договора страхования или события, предусмотренного в договоре страхования, или достигло возраста, определенного договором.

Такой договор не может предусматривать частичных выплат в течение первых пяти лет его действия, кроме совершаемых в случае наступления страховых случаев, связанных со смертью или болезнью застрахованного лица или несчастным случаем, что привело к установлению застрахованному лицу инвалидности I или II группы или установлению инвалидности лицу, не достигшему восемнадцати.

При этом плательщик налога – работодатель не может быть выгодоприобретателем по таким договорам страхования жизни.

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