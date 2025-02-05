В Украине открыли Центр тестирования по основам Конституции и истории для иностранцев

Для оценки знаний подготовлена ​​база тестовых заданий по 350 вопросам: 190 – по истории Украины, 160 – по основам Конституции Украины.

Источник фото: МОН

На базе Государственного учреждения «Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования» 3 февраля открыли Центр тестирования по основам Конституции и истории Украины для лиц, претендующих на приобретение гражданства.

Об этом сообщили в МОН и отметили, что научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования был определен уполномоченным учреждением, ответственным за организацию и проведение экзаменов.

Для оценки знаний по основам Конституции Украины и истории Украины подготовлена ​​база тестовых заданий по 350 вопросам (190 — по истории Украины, 160 — по основам Конституции Украины).

На официальном информационном сайте разместили инструкцию относительно проведения экзаменов, программы экзаменов, тестовые задания, пособие по подготовке к экзамену иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены быть приняты в гражданство Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.