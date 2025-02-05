В Україні відкрили Центр тестування з основ Конституції та історії для іноземців

Для оцінювання знань підготовлено базу тестових завдань із 350 питань: 190 – з історії України, 160 – з основ Конституції України.

Джерело фото: МОН

На базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 3 лютого відкрили Центр тестування з основ Конституції та історії України для осіб, які претендують на набуття громадянства.

Про це повідомили у МОН та зазначили, що науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти було визначено уповноваженою установою, відповідальною за організацію та проведення іспитів.

Для оцінювання знань з основ Конституції України та історії України підготовлено базу тестових завдань із 350 питань (190 — з історії України, 160 — з основ Конституції України).

На офіційному інформаційному сайті розмістили інструкцію щодо проведення іспитів, програми іспитів, тестові завдання, посібник для підготовки до іспиту іноземців та осіб без громадянства, які мають намір бути прийнятими до громадянства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.