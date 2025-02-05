Договір довгострокового страхування життя — що слід знати

Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, окрім певних випадків.

Головне управління ДПС у Харківській області інформує про особливості договору довгострокового страхування життя.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.52 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України договір довгострокового страхування життя – це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.

При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

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