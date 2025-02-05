Практика судів
  1. У світі

ШІ не може бути визнаний винахідником у патентних справах — Верховний суд Японії

19:17, 5 лютого 2025
Суддя дійшов висновку, що винахідниками мають бути люди.
ШІ не може бути визнаний винахідником у патентних справах — Верховний суд Японії
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд з інтелектуальної власності залишив у силі рішення Токійського окружного суду від травня 2024 року про відхилення апеляції розробників ШІ, які намагаються домогтися визнання штучного інтелекту як винахідника у патентних справах, пише mainichi.jp.

Головуючий суддя Хібікі Сімідзу дійшов висновку, що винахідниками мають бути люди. Позов був присвячений автономному ШІ DABUS, розробленому американським ученим Стівеном Талером. Розробники подали заявку на патенти на два винаходи в серпні 2020 року, назвавши DABUS винахідником, але отримали відмову, що й стало приводом для позову.

Суд зазначив, що процедури подання патентних заявок передбачають, що винахідники — люди, і немає жодних правил, що регулюють процедури видачі патентів ШІ. Він заявив, що лише винаходи з винахідниками-людьми мають право на патенти. Розробники стверджували, що концепція винаходів, створених ШІ, не існувала, коли було прийнято закон про патенти, стверджуючи, що несправедливо не захищати такі винаходи через відсутність положень у законі.

Однак у постанові підкреслюється, що видача патентів на винаходи, створені за допомогою ШІ, вимагає всебічного та ретельного розгляду різних соціальних наслідків, і робиться висновок про те, що винаходи, створені за допомогою ШІ, не повинні захищатися за допомогою юридичного тлумачення, якщо чинні закони не ґрунтуються на таких винаходах.

Раніше Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

суд Японія штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли будуть перевірені практичні завдання кандидатів в апеляційні суди — позиція ВККС

До середини травня будуть перевірені усі практичні завдання.

Суддя Верховного Суду Наталія Антонюк заявила, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування — це неправильно

«Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися, чи їх достатньо для доведення винуватості особи» – зазначила Наталія Антонюк.

Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області