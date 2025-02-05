ШІ не може бути визнаний винахідником у патентних справах — Верховний суд Японії

Суддя дійшов висновку, що винахідниками мають бути люди.

Фото: Getty Images

Верховний суд з інтелектуальної власності залишив у силі рішення Токійського окружного суду від травня 2024 року про відхилення апеляції розробників ШІ, які намагаються домогтися визнання штучного інтелекту як винахідника у патентних справах, пише mainichi.jp.

Головуючий суддя Хібікі Сімідзу дійшов висновку, що винахідниками мають бути люди. Позов був присвячений автономному ШІ DABUS, розробленому американським ученим Стівеном Талером. Розробники подали заявку на патенти на два винаходи в серпні 2020 року, назвавши DABUS винахідником, але отримали відмову, що й стало приводом для позову.

Суд зазначив, що процедури подання патентних заявок передбачають, що винахідники — люди, і немає жодних правил, що регулюють процедури видачі патентів ШІ. Він заявив, що лише винаходи з винахідниками-людьми мають право на патенти. Розробники стверджували, що концепція винаходів, створених ШІ, не існувала, коли було прийнято закон про патенти, стверджуючи, що несправедливо не захищати такі винаходи через відсутність положень у законі.

Однак у постанові підкреслюється, що видача патентів на винаходи, створені за допомогою ШІ, вимагає всебічного та ретельного розгляду різних соціальних наслідків, і робиться висновок про те, що винаходи, створені за допомогою ШІ, не повинні захищатися за допомогою юридичного тлумачення, якщо чинні закони не ґрунтуються на таких винаходах.

Раніше Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.