Сайт USAID заработал и на нем появилось одно сообщение

На сайте USAID, который возобновил работу, есть только одно сообщение.

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Как известно, в конце прошлой недели сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу. 5 февраля сайт агентства снова заработал, но на нем доступно только одно сообщение, а именно:

«В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 весь персонал, непосредственно нанятый USAID, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы. Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства до четверга, 6 февраля, в 15:00 (EST).

Для персонала USAID, который в настоящее время откомандирован за пределы Соединенных Штатов, Агентство, в координации с представительствами и Государственным департаментом, готовится план, согласно которому Агентство будет организовывать и оплачивать возврат в Соединенные Штаты в течение 30 дней, а также будет предусматривать прекращение контрактов PSC и ISC, которые не считаются важными. Агентство будет рассматривать исключения в каждом конкретном случае и будет продолжать исключения для возвращения на основе личных или семейных проблем, мобильности или безопасности или других причин. К примеру, Агентство будет рассматривать исключения на основе времени обучения иждивенцев, личных или семейных медицинских нужд, беременности и других причин. Дальнейшие указания по поводу запроса на исключение будут предоставлены в ближайшее время.

Спасибо за вашу службу».

Это означает, что персонал Агентства, в том числе тот, который годами находился за границей, будет возвращаться в США.

Напомним, как сообщил Государственный департамент США, Президент США Дональд Трамп назначил Государственного секретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Рубио также сообщил Конгрессу о том, что сейчас проводится пересмотр деятельности USAID по предоставлению иностранной помощи с учетом потенциальной реорганизации.

Напомним, Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

«В некоторых случаях из USAID, 10, 12, 13 процентов, возможно, меньшая часть денег фактически доходила до получателя, а остальные уходили на накладные расходы и бюрократию» - подчеркнул Госсекретарь США.

Это подтверждают и планы закупок по некоторым программам USAID, которые действовали в Украине. Так, значительная часть средств тратилась на оплату проживания в отелях разных международных и национальных экспертов, оплату их авиаперелетов и передвижения транспортом, оформление виз, медицинского страхования, кейтеринги и их питания, аренду офисов.

Автор: Наталя Мамченко

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