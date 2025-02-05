Елена Шуляк анонсировала новый закон об основных принципах жилищной политики

По словам Елены Шуляк, новый закон об основных принципах жилищной политики уже есть в плане законопроектных работ.

Фото: zagorodna.com

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда.

Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что сейчас страна живет по очень устаревшим, советским нормам и правилам по жилищной политике.

Также она надеется, что в этом году новый закон об основных принципах жилищной политики, который сегодня есть в плане законопроектных работ, будет принят и изменит жилищную политику в Украине.

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