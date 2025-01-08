Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Уряд 6 січня зареєстрував анонсований законопроект «Про основні засади житлової політики» 12377 про скасування старого Житлового кодексу.

Зокрема, законопроект передбачає, що прийняття рішень про реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, відчуження житла для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснбється відповідно до закону.

Виселення з житла державного житлового фонду або фонду територіальних громад з наданням іншого житла у порядку, визначеному договором оренди, буде здійснюватися зокрема з підстав проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації; якщо житло підлягає знесенню; у випадку визнання житла таким, що перебуває в стані, непридатному для проживання тощо.

Як зазначають у Кабміні, необхідність прийняття проєкту акта зумовлена, насамперед тим, що діюча редакція Житлового кодексу, яка була розроблена у 1983 році та введена у дію з початку 1984 року, незважаючи на внесені численні зміни, не відповідає соціально-економічному та політичному устрою держави, включаючи перехід України до ринкової економіки.

Також уряд посилається на статистичні дані станом на 1 січня 2015 року, 657 тис. сімей перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, що ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві (Міноборони, СБУ, служби розвідки, Нацполіції, Нацгвардії та ін.).

В результаті реалізації впродовж декількох десятиліть Закону «Про приватизацію державного житлового фонду», яка і на сьогодні продовжується, в Україні відсутні вільні квартири в комунальних житлових фондах соціального призначення та фондах житла для тимчасового проживання (98% житлового фонду - це житло, яке перебуває у приватній власності, і тільки 1,5% це соціальне житло (державна і комунальна власність).

Водночас, згідно з експертними оцінками 90% житла приватної власності передається в оренду і цей ринок у «тіні», проте соціальної доступної оренди в країні не існує. Зазначене є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

До розробки проєкту акта були залучені експерти Європейського банку розвитку та реконструкції, Світового Банку, Європейської комісії тощо.

Законопроект передбачає, що житловий фонд України складається з приватного, державного та житлового фонду територіальних громад. При цьому, за цільовим призначенням державний житловий фонд та житловий фонд територіальних громад розподіляється на соціальне житло та службове житло, яке не може бути відчужене; проєктом акта також передбачається можливість залучення приватного житлового фонду, як соціального житла.

Житло з державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад надається на умовах оренди з цільовим призначенням, як соціальне житло або, як службове житло. При цьому, рівень орендної плати, що сплачується безпосередньо громадянином залежить від рівня доходів та майна такого громадянина та регулюється шляхом встановлення механізмів субсидіювання.

Передбачається створення кооперативів: житлових (для спільного володіння і користування житлом) і житлово-будівельних (для будівництва житла).

Запроваджуються мінімальні та загальні вимоги до споживчої якості житла.

Планується формування Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, як публічного електронного реєстру, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання відомостей про житловий фонд України, а також про осіб, які можуть скористатися державною підтримкою в реалізації права на житло.

Також пропонується визнати такими, що втратили чинність Житловий кодекс України та Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.