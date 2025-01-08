Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда

Как отмечает правительство, социальной доступной аренды в стране не существует, что является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

Правительство 6 января зарегистрировало анонсированный законопроект «Об основных принципах жилищной политики» 12377 об отмене старого Жилищного кодекса.

В частности, законопроект предусматривает, что принятие решений о реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда, отчуждения жилья для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости осуществляется в соответствии с законом.

Выселение из жилья государственного жилищного фонда или фонда территориальных общин с предоставлением другого жилья в порядке, определенном договором аренды, будет осуществляться, в частности, по основаниям проведения капитального ремонта, реконструкции, реставрации; если жилье подлежит сносу; в случае признания жилья находящимся в состоянии, непригодном для проживания и т.п.

Как отмечают в Кабмине, необходимость принятия проекта акта обусловлена ​​прежде всего тем, что действующая редакция Жилищного кодекса, которая была разработана в 1983 году и введена в действие с начала 1984 года, несмотря на внесенные многочисленные изменения, не отвечает социально-экономическому и политическому устройству государства , включая переход Украины к рыночной экономике

Также правительство ссылается на статистические данные по состоянию на 1 января 2015 г., согласно которым 657 тыс. семей состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях, ведущих жилищное строительство или участвующих в жилищном строительстве (Минобороны, СБУ, службы разведки, Нацполиции, Нацгвардии и др.).

В результате реализации на протяжении нескольких десятилетий Закона «О приватизации государственного жилищного фонда», которая и сегодня продолжается, в Украине отсутствуют свободные квартиры в коммунальных жилищных фондах социального назначения и фондах жилья для временного проживания (98% жилищного фонда - это жилье, которое находится в частной собственности, и только 1,5% - это социальное жилье (государственная и коммунальная собственность).

В то же время согласно экспертным оценкам 90% жилья частной собственности передается в аренду и этот рынок в «тени», однако социальной доступной аренды в стране не существует. Указанное является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

К разработке проекта акта были привлечены эксперты Европейского банка развития и реконструкции, Всемирного банка, Европейской комиссии и т.д.

Законопроект предусматривает, что жилищный фонд Украины состоит из частного, государственного и жилищного фонда территориальных общин. При этом по целевому назначению государственный жилищный фонд и жилищный фонд территориальных общин распределяется на социальное жилье и служебное жилье, которое не может быть отчуждено/ Проектом акта также предусматривается возможность привлечения частного жилищного фонда как социального жилья.

Жилье из государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин предоставляется на условиях аренды с целевым назначением как социальное жилье или как служебное жилье. При этом уровень арендной платы, уплачиваемой непосредственно гражданином, зависит от уровня доходов и имущества такого гражданина и регулируется путем установления механизмов субсидирования.

Предполагается создание кооперативов: жилых (для совместного владения и использования жильем) и жилищно-строительных (для строительства жилья).

Вводятся минимальные и общие требования к потребительскому качеству жилья.

Планируется формирование Единой информационно-аналитической жилищной системы как публичного электронного реестра, обеспечивающего сбор, накопление, защиту, учет, отражение, обработку и предоставление сведений о жилищном фонде Украины, а также о лицах, которые могут воспользоваться государственной поддержкой в ​​реализации права на жилье.

Также предлагается признать утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.