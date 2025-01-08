Правительство до августа продлило ежемесячную помощь на проживание для уязвимых категорий ВПЛ

Наиболее уязвимым категориям ВПЛ выплаты будут продолжены автоматически.

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Кабинет Министров продлил выплату помощи на проживание наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев – до августа 2025 года.

Как отметили в политической партии «Слуга Народа», предполагается, что:

объем помощи остается неизменным: 3000 грн – для лиц с инвалидностью и детей; 2000 грн – для других категорий ВПЛ;

наиболее уязвимым категориям ВПЛ выплаты будут продолжены автоматически;

услуга доступна украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия или с ВОТ;

среднемесячный совокупный доход семьи теперь рассчитывается с учетом изменений;

выплаты можно заказать через Дію, в ЦНАПах, отделах социальной защиты населения и в исполнительных органах местной власти;

выплаты будут производиться ежемесячно 15-го и 28-го числа;

средства перечисляют на карту єПідтримка, а тратить их можно без ограничений.

Напомним, в январе 2025 года заработает прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Программа предусмотрена инициативой Зимняя єПідтримка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства.

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