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Правительство до августа продлило ежемесячную помощь на проживание для уязвимых категорий ВПЛ

07:47, 8 января 2025
Наиболее уязвимым категориям ВПЛ выплаты будут продолжены автоматически.
Правительство до августа продлило ежемесячную помощь на проживание для уязвимых категорий ВПЛ
Источник фото: Общественное
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Кабинет Министров продлил выплату помощи на проживание наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев – до августа 2025 года.

Как отметили в политической партии «Слуга Народа», предполагается, что:

  • объем помощи остается неизменным: 3000 грн – для лиц с инвалидностью и детей; 2000 грн – для других категорий ВПЛ;
  • наиболее уязвимым категориям ВПЛ выплаты будут продолжены автоматически;
  • услуга доступна украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия или с ВОТ;
  • среднемесячный совокупный доход семьи теперь рассчитывается с учетом изменений;
  • выплаты можно заказать через Дію, в ЦНАПах, отделах социальной защиты населения и в исполнительных органах местной власти;
  • выплаты будут производиться ежемесячно 15-го и 28-го числа;
  • средства перечисляют на карту єПідтримка, а тратить их можно без ограничений.

Напомним, в январе 2025 года заработает прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Программа предусмотрена инициативой Зимняя єПідтримка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства.

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деньги Кабинет Министров Украины Дия ЦНАП ВПЛ

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