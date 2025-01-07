Суд оставил народного депутата Шевченко, подозреваемого в госизмене, под стражей

Суд продолжил арест народному депутату Евгению Шевченко, подозреваемому в госизмене.

Суд продолжил содержание под стражей для народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене. Об этом пишет Общественное.

Прокуратура настаивала на продолжении меры пресечения, аргументируя это рисками побега подозреваемого и уничтожением доказательств.

«Согласно решению суда, Шевченко будет оставаться в СИЗО до 7 марта 2025 года без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народному депутату Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене.

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