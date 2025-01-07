Суд залишив народного депутата Шевченка, підозрюваного у держзраді, під вартою

Суд продовжив арешт народному депутату Євгенію Шевченку, якого підозрюють у держзраді.

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Суд продовжив тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це пише Суспільне.

Прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу, аргументуючи це ризиками втечі підозрюваного та знищенням доказів.

«Згідно з рішенням суду, Шевченко залишатиметься в СІЗО до 7 березня 2025 року без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді.

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