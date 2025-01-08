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Уряд до серпня продовжив щомісячну допомогу на проживання для вразливих категорій ВПО

07:47, 8 січня 2025
Найбільш вразливим категоріям ВПО виплати будуть продовжені автоматично.
Уряд до серпня продовжив щомісячну допомогу на проживання для вразливих категорій ВПО
Джерело фото: Суспільне
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Кабінет Міністрів продовжив виплату допомоги на проживання найуразливішим категоріям внутрішньо переміщених осіб на шість місяців – до серпня 2025 року.

Як зазначили у політичній партії «Слуга Народу», передбачається, що:

  • обсяг допомоги залишається незмінним: 3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей; 2000 грн – для інших категорій ВПО;
  • найбільш вразливим категоріям ВПО виплати будуть продовжені автоматично;
  • послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або тривають бойові дії чи з ТОТ;
  • середньомісячний сукупний дохід сім’ї тепер розраховується з урахуванням змін;
  • виплати можна замовити через Дію, у ЦНАПах, відділах соціального захисту населення та у виконавчих органах місцевої влади;
  • виплати будуть здійснюватися щомісяця 15-го та 28-го числа;
  • кошти перераховують на картку єПідтримка, а витрачати їх можна без обмежень.

Нагадаємо, що у січні 2025 року запрацює прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачена ініціативою Зимова єПідтримка. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

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гроші Кабінет Міністрів України Дія ЦНАП ВПО

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