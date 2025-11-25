Як пенсіонерам пройти фізичну ідентифікацію за допомогою «Дія Підпис» — відеоінструкція

Щоб пройти фізичну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпис, треба виконати низку кроків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області оприлюднило відеороз'яснення щодо того, як пройти фізичну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпис.

Кому необхідно проходити ідентифікацію?

Проходити ідентифікацію необхідно одержувачам пенсії/страхових виплат, які:

- проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України;

- тимчасово проживають за кордоном (не менше 183 днів).

Термін проходження ідентифікації щороку до 31 грудня.

Як пройти ідентифікацію?

1. Онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua, після авторизації у особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис («Дія ID»),

2. За допомогою відеоконференцзв’язку — подати заяву для проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку можна через вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua, заповнивши відповідну електронну форму (або через Контакт-центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71).

3. Через закордонні дипломатичні установи України — отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України та отримати документ щодо посвідчення факту, що особа є живою.

Документ про посвідчення факту, що особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат, складеною в довільній формі, необхідно надіслати до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області поштовим відправленням за адресою: 49008, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 106.

