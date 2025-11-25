На Сумщині викрили жінку, яка організувала схему переправлення чоловіків за кордон

Жінку затримали під час одержання 14 000 доларів від двох потенційних клієнтів.

На Сумщині рішенням суду 54-річній жінці, яка організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 181 тис. грн застави. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що будучи уродженкою Закарпатської області та маючи широке коло знайомств серед місцевого населення, підозрювана вирішила незаконно заробляти на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон.

«Бажаючих уникнути мобілізації вона підшукувала серед знайомих з Сумщини та пропонувала їм послугу з переміщення до Словацької Республіки поза пунктами пропуску. Вартість переправлення жінка оцінювала в 7000 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Жінку затримали правоохоронці під час одержання 14 000 доларів США від двох потенційних клієнтів. ЇЇ дії кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

