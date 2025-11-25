В Сумской области разоблачили женщину, которая организовала схему переправки мужчин за границу

Женщину задержали при получении 14 000 долларов от двух потенциальных клиентов.

Фото: sumy.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области решением суда 54-летней женщине, организовавшей незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в 181 тыс. грн. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что, будучи уроженкой Закарпатской области и имея широкие связи среди местного населения, подозреваемая решила незаконно зарабатывать на нелегальном переправлении военнообязанных через государственную границу.

«Желающих избежать мобилизации она подыскивала среди знакомых из Сумской области и предлагала им услугу по перемещению в Словацкую Республику в обход пунктов пропуска. Стоимость переправки женщина оценивала в 7000 долларов США», — сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали правоохранители во время получения 14 000 долларов США от двух потенциальных клиентов. Ее действия квалифицированы как организация незаконного переправления лиц через государственную границу Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.