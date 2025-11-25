  1. Общество

Как пенсионерам пройти физическую идентификацию с помощью «Дія Підпис» — видеоинструкция

07:00, 25 ноября 2025
Чтобы пройти физическую идентификацию с помощью Дія.Підпис, необходимо выполнить ряд шагов.
Как пенсионерам пройти физическую идентификацию с помощью «Дія Підпис» — видеоинструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области опубликовало видеоразъяснение о том, как пройти физическую идентификацию с помощью Дія.Підпис.

Кому необходимо проходить идентификацию?

Проходить идентификацию должны получатели пенсии/страховых выплат, которые:

  • проживают на временно оккупированных РФ территориях Украины;
  • временно проживают за границей (не менее 183 дней).

Срок прохождения идентификации — ежегодно до 31 декабря.

Как пройти идентификацию?

1. Онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua, после авторизации в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Подпись («Дія ID»).

2. С помощью видеоконференцсвязи — подать заявление на прохождение идентификации в режиме видеоконференции можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua, заполнив соответствующую электронную форму (или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71).

3. Через заграничные дипломатические учреждения Украины — получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым.

Документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым, вместе с письменным заявлением лица о продлении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат, составленным в произвольной форме, необходимо отправить в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области почтовым отправлением по адресу:

49008, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Надежды Алексеенко, 106.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]