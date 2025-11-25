Кабмин внес изменения в Порядок создания и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов

Экспертно-проверочным комиссиям государственных архивов предоставлено право принимать решения о согласовании списков архивных фондов по кадровым вопросам, подлежащих передаче от одного архивного учреждения к другому.

Государственная архивная служба сообщила, что с целью усовершенствования процедуры проведения экспертизы ценности документов экспертно-проверочными комиссиями государственных архивов постановлением Правительства от 13 ноября № 1459 внесены изменения в Порядок создания и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов. Эти изменения будут способствовать сохранности документов, находящихся в архивных учреждениях, расположенных в том числе на территориях, которые граничат с территориями активных боевых действий.

Экспертно-проверочным комиссиям государственных архивов предоставлено право принимать решения о согласовании списков архивных фондов по кадровым вопросам (личного состава), подлежащих передаче от одного архивного учреждения к другому; рассматривать номенклатуры дел юридических лиц, которые относятся к сфере управления органа более высокого уровня и в деятельности которых не образуются документы Национального архивного фонда.

