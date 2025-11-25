  1. В Украине

Кабмин внес изменения в Порядок создания и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов

07:18, 25 ноября 2025
Экспертно-проверочным комиссиям государственных архивов предоставлено право принимать решения о согласовании списков архивных фондов по кадровым вопросам, подлежащих передаче от одного архивного учреждения к другому.
Кабмин внес изменения в Порядок создания и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная архивная служба сообщила, что с целью усовершенствования процедуры проведения экспертизы ценности документов экспертно-проверочными комиссиями государственных архивов постановлением Правительства от 13 ноября № 1459 внесены изменения в Порядок создания и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов. Эти изменения будут способствовать сохранности документов, находящихся в архивных учреждениях, расположенных в том числе на территориях, которые граничат с территориями активных боевых действий.

Экспертно-проверочным комиссиям государственных архивов предоставлено право принимать решения о согласовании списков архивных фондов по кадровым вопросам (личного состава), подлежащих передаче от одного архивного учреждения к другому; рассматривать номенклатуры дел юридических лиц, которые относятся к сфере управления органа более высокого уровня и в деятельности которых не образуются документы Национального архивного фонда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Государственная архивная служба Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]