Кабмін вніс зміни до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

Державна архівна служба повідомила, що з метою удосконалення процедури проведення експертизи цінності документів експертно-перевірними комісіями державних архівів постановою Уряду від 13 листопада № 1459 внесені зміни до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, які сприятимуть збереженості документів, що знаходяться в архівних установах, розташованих, у тому числі на територіях, що межують з територіями активних бойових дій.

Експертно-перевірним комісіям державних архівів надано право на прийняття рішення щодо погодження списків архівних фондів з кадрових питань (особового складу), що підлягають передачі від однієї архівної установи до іншої; розгляду номенклатур справ юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду.

